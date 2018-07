Włoscy naukowcy badają osoby obdarzone "pamięcią absolutną"

Ośmioro Włochów obdarzonych tak zwaną hiperpamięcią autobiograficzną zostało poddanych badaniom, które zdaniem naukowców mogą okazać się przełomowe dla terapii w chorobach atakujących pamięć. To pierwsze takie badania na świecie - ogłoszono w Rzymie.

Hiperpamięć autobiograficzna polega na tym, że pamięta się każdy, nawet najbardziej banalny szczegół ze swego życia, np. jakie nosiło się ubranie i co jadło się na obiad konkretnego dnia przed 10 laty.

Naukowcy znaleźli we Włoszech osiem osób wyróżniających się tą zdolnością. Badaniom poddali ich specjaliści z instytutu działającego przy rzymskim szpitalu klinicznym Santa Lucia we współpracy z krajowym Instytutem Zdrowia oraz uniwersytetami w Wiecznym Mieście i w Perugii.

Badania prowadzone są przy użyciu rezonansu magnetycznego, by ustalić mechanizmy neurobiologiczne, które są przyczyną tej wyjątkowej pamięci do detali.

Cytowani przez włoskie media badacze wyjaśnili, że ich celem jest wypracowanie metody leczenia umożliwiającej przywrócenie funkcjonowania pamięci w stanach chorobowych. Jak dodali, mają nadzieję na otwarcie nowych drzwi dla badań naukowych.

"Poddawaliśmy monitoringowi osoby wybrane przez grupę naukową spośród ludności Włoch począwszy od 2015 roku oraz 21 osób o normalnej pamięci" - wyjaśnił autor tego projektu naukowego Valerio Santangelo z uczelni w Perugii i fundacji Santa Lucia, prowadzącej szpital w Rzymie.

"Niezwykłe jest to - dodał - że oprócz pamiętania tego, jaki był dzień tygodnia pod wskazaną, odległą datą, osoby te wykazują kompletny brak niepewności czy wysiłku, kiedy muszą przywołać jakieś wydarzenia, jakie przeżyli nawet kilkadziesiąt lat temu".

"Zrozumienie działania systemów neurobiologicznych leżących u podstaw hiperfunkcjonowania pamięci stanowi ważną wskazówkę co do tego, jak interweniować, by pamięć przywrócić w razie jej utraty z powodu choroby" - podkreślił Simone Macri z Instytutu Zdrowia.