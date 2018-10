Zmiana czasu ostatni raz?

Już za dwa tygodnie, w nocy z 27 na 28 października zmienimy czas na zimowy, cofając wskazówki zegarów o godzinę. Czy będzie to ostatnia taka zmiana?

Dyskusja na temat problemu zmiany czasu rozbrzmiewa na europejskim forum od lat.

Po przeprowadzeniu sondażu na temat rezygnacji z tego zabiegu Komisja Europejska przedstawiła projekt ustawy mający całkowicie znieść zmianę czasu. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się aż 84 proc. respondentów. Badanie przeprowadzono na obywatelach wszystkich członkowskich krajów Unii Europejskiej. Za decyzją większości Europejczyków stało przekonanie m.in. o złym samopoczuciu wynikającym z niepotrzebnego problemu.



Ostateczna decyzja należy jednak do poszczególnych państw. Zgodnie z projektem, do kwietnia 2019 roku miałyby one postanowić, jakie przyjmują stanowisko w tej kwestii.

W Polsce najgłośniej o obowiązywaniu jednego czasu przez cały rok opowiadają się politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Rok temu w Sejmie jednogłośnie poparto przygotowany przez nich projekt. Polski parlament nie podjął na razie ostatecznej decyzji.

Październikowa zmiana czasu jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy lubią dłużej spać. Ostatni weekend tego miesiąca będzie trwał o godzinę dłużej.



Gdybyśmy pozostali w "czasie letnim", słońce wschodziłoby o godzinie 8:00, zamiast o 7:00.