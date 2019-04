Berlin: Mieszkania dla bezdomnych bez warunków wstępnych

Rząd Berlina pomaga bezdomnym w zdobyciu dachu nad głową. Dzięki programowi „Housing First” do własnego mieszkania wprowadziło się 16 osób mieszkających przez lata na ulicy. Docelowo ma ich być 80.

Berlińskie slumsy zamieszkiwane przez bezdomnych, zdj. ilustracyjne

- Najważniejsze w naszym projekcie jest to, że bezdomni dostają mieszkanie praktycznie bez warunków wstępnych. Nie muszą przedstawiać dowodów, że są w stanie zadbać o własny lokal, lecz po prostu je dostają. Zyskują w ten sposób czas na zastanowienie się nad tym, czy chcą zmienić swoje życie i jak chcą je zmienić, czy chcą sami o tym życiu decydować - powiedziała Elke Breitenbach, minister do spraw integracji i spraw socjalnych w Berlinie.

Wdrażany od jesieni projekt ma zapewnione finansowanie na trzy lata. W tym roku na jego realizację przeznaczono 580 tys. euro. Organizatorzy pozyskali dotychczas 29 mieszkań, z których 16 zostało już wynajętych osobom zakwalifikowanym do programu.

Opieka do końca życia

Praktyczną realizacją programu zajmują się dwie berlińskie organizacje charytatywne - Berliner Stadtmission/Neue Chance gGmbH oraz Socjalna Służba Kobiet Katolickich e.V. Ich pracownicy negocjują ze spółdzielniami mieszkaniowymi, pozyskują mieszkania dla projektu, pomagają w zawarciu umowy najmu, a także opiekują się uczestnikami programu po ich wprowadzeniu się do nowego lokum.

- Opiekujemy się tymi ludźmi, jeśli tego chcą, do końca życia. Pomagamy im w kontaktach z urzędami, troszczymy się o to, by czynsz był regularnie wpłacany, umawiamy wizyty u lekarza, próbujemy rozwiązywać spłatę długów, zajmujemy się problemami rodzinnymi - tłumaczy Sebastian Boewe ze Stadtmission.

Warunkiem udziału w programie "Housing First" jest prawo do świadczeń socjalnych w Niemczech, co gwarantuje regularne opłacanie czynszu.

Nikogo nie wykluczamy

Breitenbach, pytana przez Deutsche Welle, czy mogą w nim uczestniczyć obywatele innych krajów UE, w tym Polacy, zapewniła, że "nikogo nie wykluczamy". - Obywatele krajów UE, którzy znaleźli się w Niemczech w ramach swobodnego przepływu osób i nabyły prawo do świadczeń, są traktowani tak samo, jak obywatele Niemiec - zaznaczyła polityk współrządzącej w Berlinie Lewicy (Die Linke).

Beate Vetter-Gorowicz z Socjalnej Służby Katolickich Kobiet poinformowała, że w ramach programu mieszkania otrzymały dwie kobiety z krajów UE - Bułgarka i Węgierka.

Szczęśliwa Kassandra

W spotkaniu w siedzibie berlińskiego ministerstwa integracji i spraw socjalnych uczestniczyła Kassandra - 29-letnia kobieta, która spędziła 5 lat na ulicy, a od marca dzięki "Housing First" wprowadziła się do własnego mieszkania. - Nie mogę w to uwierzyć, że mam swoje cztery ściany, których nikt nie może mi zabrać. Wreszcie mogę decydować o sobie, mogę uprać ciuchy w swojej pralce, nie muszę iść do miejskiej pralni, mogę coś ugotować, to wspaniałe uczucie - powiedziała.

Władze Berlina szacują liczbę osób mieszkających na ulicy na około 10 tys. Duża część z nich to przybysze z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Jacek Lepiarz