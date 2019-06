W dwóch krajach związkowych zauważono tropikalne kleszcze, która prawdopodobnie zostały przyniesione przez ptaki. Egzotyczne kleszcze są większe niż europejskie i - podobnie jak one - przenoszą niebezpieczne choroby.

Zdjęcie Zwykły kleszcz jest co najmniej dwukrotnie mniejszy od tropikalnego; Zdj. ilustracyjne /Radek Jaworski /Agencja FORUM

Hyalomma to gatunek występujący w południowej Europie, w Azji i Afryce. Teraz także w Niemczech.

Większe od europejskich kleszczy

Reklama

Wiele wskazuje na to, że kleszcze dotarły do Niemiec jeszcze przed rozpoczęciem zimy. Najprawdopodobniej dostały się tu wraz z ptakami. Ich larwy gnieżdżą się często w ptasich piórach. Są pokryte pomarańczowymi paskami i mają długość około dwóch centymetrów, są zatem znacznie większe od kleszczy w środkowej części Europy.

Już w ubiegłym roku w Niemczech były okresy wzmożonych upałów, a to idealna pogoda dla małych owadów i pajęczaków z tropików. Ciepło to znak, że mogą opuścić swoją zimową kryjówkę i szukać odpowiedniego żywiciela. Egzotyczni krwiożercy chętnie żywią się krwią dużych ssaków, na przykład koni. To właśnie na skórze tych zwierząt odkryto je w Niemczech.

Kleszcze na polowaniu

Jednak hyalomma atakuje także ludzi. W przeciwieństwie do europejskich kleszczy, te egzotyczne nie siedzą w trawie, czekając na przechodzącego ssaka, lecz są w stanie same pokonać drogę do potencjalnego żywiciela. Mogą przy tym bez większego wysiłku pokonać samodzielnie nawet sto metrów.

Panuje powszechne przekonanie, że kleszcze czatują na ofiarę w swoich kryjówkach na drzewach. To jednak mit. W rzeczywistości chowają się w krzakach i w trawie. Dotknięte przez człowieka lub zwierzę, wpijają się w jego skórę, a gdy nasycą się krwią, same odpadają.

Niebezpieczne choroby

Tropikalne kleszcze mogą wywołać, podobnie jak te europejskie, boreliozę i zapalenie mózgu, a oprócz tego tak zwaną gorączkę kleszczową.

Podczas wysysania krwi z żył, kleszcze wydalają odchody, które osadzają się na skórze, a następnie przy najlżejszym zadraśnięciu przedostają się do krwi. Taką drogą przenoszą się też bakterie chorób. Osadzają się w nerkach, w sercu i pod skórą, wywołując reakcje zapalne i niszcząc naczynia krwionośne. Ale tylko wówczas, jeśli kleszcz już wcześniej pił krew osoby, która jest nosicielem bakterii. W ten sposób kleszcz przenosi chorobę z człowieka na człowieka.

Dotychczas nie zaobserwowano w Niemczech, by hyalomma atakowała ludzi. Do Niemiec nie dotarła aż tak duża liczba tych pajęczaków, by stworzyć tu niebezpieczną populację. W tym celu musiałyby one zacząć się rozmnażać, ale liczba ich jest znikoma, na razie zauważono zaledwie parę sztuk. Hyalomma jest jednym z 600 istniejących na świecie rodzajów kleszczy.

Redakcja Polska "Deutsche Welle"