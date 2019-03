Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca. Jej parlament opowiedział się jednak za przesunięciem terminu brexitu. Być może wszystko jest teraz w rękach Włoch.

Niemiecki europoseł Elmar Brok (CDU) uważa za możliwe zablokowanie przez Włochy przesunięcia terminu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Jak powiedział w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk, były lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) Nigel Farage oświadczył, że w tej sprawie istnieje już odpowiednie porozumienie między nim i włoskim wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych Matteo Salvinim.

Farage i partia UKIP odegrali kluczową rolę w brytyjskim referendum w sprawie brexitu w 2016 roku. Jak wiadomo, Brytyjczycy opowiedzieli się wtedy nieznaczną większością głosów za wyjściem z Unii Europejskiej.

Aby zapobiec chaotycznemu brexitowi, w czwartek 14 marca Izba Gmin przyjęła uchwałę o przesunięciu terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Opóźnienie brexitu możliwe jest jednak tylko wtedy, kiedy w Radzie Europejskiej zgodzą się na to przedstawiciele wszystkich zasiadających w niej państw członkowskich UE, a więc także Włoch. Jeśli informacje Broka o wspomnianym wyżej porozumieniu między Faragem i Salvinim są prawdziwe, to Włochy mogą rozstrzygnąć o terminie brexitu.

Brexit? Tak, ale kiedy?

W razie gdyby Włochy poparły jednak opóźnienie brexitu, Brok uważa, że mogłoby ono obowiązywać najpóźniej do 23 maja, ponieważ w tym dniu w Wielkiej Brytanii musieliby zostać wybrani nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego. Tymczasem Brok uważa uczestnictwo Brytyjczyków w eurowyborach za wykluczone. Elmar Brok jest byłym przewodniczącym komisji spraw zagranicznych europarlamentu i urzędującym pełnomocnikiem do spraw brexitu frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE.

