"DW": Debata o polityce historycznej w Bundestagu. "To skandal"

Światowym symbolem Holokaustu jest Auschwitz, niemieckie obozy zagłady w rodzaju Treblinki są niemal nieznane. Lewica chce, by niemiecki rząd finansował miejsca pamięci w Polsce; Berlin zwleka z przekazaniem środków.

W środę, w przemówieniu w Bundestagu, posłanka Lewicy Brigitte Freihold zarzuciła rządowi Niemiec, że "przegapił" 75. rocznicę Akcji Reinhardt, podczas której zamordowano dwa miliony Żydów, Sinti i Romów.

"Rząd federalny nie uczcił w godny sposób tej rocznicy, podobnie jak 75. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim. To skandal" - powiedziała Freihold podczas debaty w Bundestagu nad ustawą budżetową na rok 2018.

"Weźcie wreszcie na siebie historyczną odpowiedzialność" - powiedziała Freihold, zwracając się do osób w ławach rządowych.

Posłanka wezwała parlamentarzystów do głosowania za jej wnioskiem dotyczącym długofalowej polityki upamiętnienia ofiar Akcji Reinhardt i jak się wyraziła "połączenia badań naukowych i historycznych z działalnością pedagogiczną oraz upamiętnieniem ofiar".

Lewica chce ponad 3 mln euro na miejsca pamięci

Autorzy wniosku wzywają do zagwarantowania w tegorocznym budżecie kwoty 1,1 mln euro na projekty służące badaniom i upamiętnieniu ofiar Akcji Reinhardt, niezależnie od przyznanych wcześniej środków na muzeum w Sobiborze, a także zapisania obietnicy kontynuowania pomocy finansowej w przyszłości w wysokości 2 mln euro. Głosowanie nad jej wnioskiem odbędzie się w czwartek w ramach debaty nad budżetem.

Posłanka Lewicy domaga się utworzenia międzynarodowej rady naukowej koordynującej działania służące upamiętnieniu i badaniu Akcji Reinhardt i zacieśnieniu współpracy niemiecko-polsko-żydowskiej w dziedzinie badań naukowych nad tą zbrodnią.

Miejsca pamięci w Treblince, Sobiborze i Bełżcu miałyby stać się po rozbudowie ich infrastruktury miejscami nauki o Holokauście i ośrodkami kształcenia nauczycieli zajmujących się tą problematyką. W Treblince planowane jest utworzenie Centrum Edukacyjnego.

Nieznane obozy zagłady

Autorzy wniosku zwracają uwagę, że ofiary Akcji Reinhardt, która była "kluczowym elementem Holokaustu", są niemieckiej opinii publicznej, a przede wszystkim młodzieży, niemal zupełnie nieznane.

Niemiecki historyk Stephan Lehnstaedt zwrócił uwagę, że Auschwitz - miejsce uznane za symbol Holokaustu odwiedza rocznie półtora miliona osób, natomiast miejsce pamięci w Treblince zwiedza mniej niż 200 osób dziennie, a jeszcze mniej dociera do Sobiboru i Bełżca.

Niemiecki MSZ przyznał wcześniej 900 tys. euro dla muzeum na terenie byłego obozu Sobibór, jednak pieniądze te do tej pory nie dotarły do strony polskiej.

Współpracownik posłanki Freihold - Kamil Majchrzak poinformował " Deutsche Welle", że polskie ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego przekazało ambasadzie RFN w Warszawie w styczniu kosztorys wystawy planowanej w Sobiborze. Strona niemiecka nie zareagowała jednak dotychczas na ten wniosek. "Mam wrażenie, że Niemcy nie przykładają zbyt dużej wagi do zaangażowania się w Sobiborze" - komentuje zaistniałą sytuację Lehnstaedt.

Wystawa o zagładzie

W muzeum Topografia Terroru w Berlinie otwarto we wtorek wystawę "Przybyli do getta... Odeszli w nieznane" poświęconą ofiarom Akcji Reinhardt.

Przygotowaną w 2012 roku przez Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie ekspozycję zaadaptowały na potrzeby niemieckich odbiorców prywatne osoby z Bielefeld, angażujące się od lat na rzecz niemiecko-polskiego pojednania.

"Ponad 20 lat temu byłam po raz pierwszy na Majdanku, w Treblince i innych miejscach. Byliśmy tam trzy dni i mieliśmy wrażenie, że nie jesteśmy w stanie zrobić ani jednego kroku, ponieważ pod naszymi stopami znajduje się krew pomordowanych. Urodziłam się w 1964 roku i nie mam nic wspólnego z Holokaustem, a mimo to strasznie było mi wstyd" - powiedziała Deutsche Welle Raphaela Kula, jedna z inicjatorek wystawy.

Jej towarzysz Fritz Bornemeyer wyjaśnił, że wystawa pokazywana jest od kilku lat w Niemczech, ostatnio we Fryburgu i Hamburgu. "Udostępniamy ją bezpłatnie, trzeba tylko zapłacić za transport" - powiedział.

Akcja Reinhardt była zaplanowaną i przeprowadzoną od marca 1942 do listopada 1943 roku przez niemiecką III Rzeszę zagładą Żydów z Polski i innych krajów okupowanych we wschodniej części Generalnego Gubernatorstwa. Liczbę ofiar zbrodni szacuje się na co najmniej 1,8 mln.

Jacek Lepiarz, Berlin

Redakcja Polska "Deutsche Welle"