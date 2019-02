Wybuchł nowy skandal wokół elitarnej jednostki Bundeswehry. Chodzi o przenikanie armii przez skrajną prawicę.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Bundeswehra zawiesiła w obowiązkach podpułkownika elitarnej jednostki KSK. Jest on podejrzany o szerzenie w mediach społecznościowych treści skrajnie prawicowych - powiedziała rzeczniczka armii. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi niemiecki kontrwywiad wojskowy MAD. Okazuje się, że kontrwywiad już wcześniej zwrócił uwagę na podejrzanego podpułkownika. - Jego przełożony zdecydował o podjęciu środków dyscyplinarnych - powiedział rzecznik MAD. Podejrzany został zawieszony w obowiązkach służbowych i ma zakaz noszenia munduru.

Ideologia "Obywateli Rzeszy"

Reklama

Jak donosi magazyn "Der Spiegel", podpułkownik zwrócił na siebie uwagę postami, jakie zamieszczał w zamkniętej grupie na Facebooku, a które odzwierciedlały ideologię "Obywateli Rzeszy". Podpułkownik domagał się m.in. likwidacji urzędu prezydenta Niemiec. "Obywatele Rzeszy" odrzucają Republikę Federalną Niemiec jako państwo i nie uznają niemieckiego rządu.

W ubiegłym roku w Bundeswehrze zostało zdemaskowanych czterech prawicowych ekstremistów. Kontrwywiad wojskowy MAD zaklasyfikował ponadto trzech żołnierzy jako islamistów - powiedział rzecznik MAD. We wszystkich przypadkach wszczęto postępowania dyscyplinarne lub personalne, a "znaczna większość" tych osób opuściła już armię - poinformował rzecznik, potwierdzając doniesienia gazet grupy medialnej Funke.

"Prawdziwe zagrożenie"

- "Obywatele Rzeszy" w Bundeswehrze to prawdziwe zagrożenie - mówi polityk Zielonych i ekspertka ds. obronności Agnieszka Brugger. - Ludzie, którzy zaprzeczają istnieniu Republiki Federalnej, nie mogą mieć dostępu do broni i szkolenia wojskowego - dodała. "Obywatele Rzeszy" nie mogą zasilać szeregów Bundeswehry, a tym bardziej jej elitarnej jednostki - skomentowała polityk Zielonych.

W ubiegłym rok MAD odnotował 270 przypadków podejrzenia o prawicowy ekstremizm. W 2017 r. tych przypadków było aż 379. Ponadto w 20 z nich podejrzewano żołnierzy o upowszechnianie ideologii "Obywateli Rzeszy" (w 2017 - 36 przypadków).

Według danych MAD lekko wzrosła za to liczba przypadków żołnierzy podejrzanych o islamizm - z 46 w 2017 r. do 50 z 2018. Liczba przypadków dotyczących cudzoziemskich organizacji ekstremistycznych wzrosła z 22 do 35, a lewicowego ekstremizmu zmalała z 12 do 2.

(afp/dom)

Redakcja Polska "Deutsche Welle"