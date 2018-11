Południowokoreański koncern technologiczny Samsung zamierza wypłacić odszkodowania pracownikom, którzy zachorowali na raka podczas pracy oraz rodzinom tych, którzy zmarli wskutek tej choroby.

Gigant elektroniczny z Korei Płd. przeprosił za przypadki zachorowań na raka oraz przypadki śmiertelne wśród pracowników zatrudnionych w zakładach Samsunga specjalizujących się w produkcji procesorów i monitorów.

Jak poinformowały południowokoreańskie kanały telewizyjne, szef koncernu Kim Ki wyraził ubolewanie, że przedsiębiorstwo nie zajęło się odpowiednio wcześniej tym problemem. Przeprosiny położyły kres długoletniemu sporowi, jaki toczyli z Samsungiem poszkodowani oraz ich rodziny.

Zgodnie z decyzją komisji pojednawczej koncern zobowiązał się w tym miesiącu do wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za poniesienie szkód niematerialnych (bólu i cierpienia), jeśli do uszczerbku na zdrowiu czy śmierci doszło na skutek kontaktu z chemikaliami w miejscu pracy. Jak wynika z ustaleń, Samsung wypłaci każdemu poszkodowanemu lub jego rodzinie do 116 tys. euro. Zostanie przy tym wzięte pod uwagę 16 rodzajów raka oraz inne choroby.

W 2014 r. koncern przepraszał już raz swoich pracowników i ich rodziny, u których doszło do zachorowań na białaczkę oraz na inne rodzaje raka. Ocenia się, że na przestrzeni lat w wyniku pracy w fabrykach Samsunga zachorowało 240 osób, z których około 80 już nie żyje. Skandal o szkodliwości pracy w zakładach firmy został ujawniony w 2007 roku.

