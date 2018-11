Niemcy: Coraz więcej wilków

Wilki czują się w Niemczech coraz lepiej. Liczba watah i wilczych par rośnie. Ale nie brakuje też problemów, zwłaszcza dla hodowców.

Zdjęcie Wilki; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Rośnie liczba wilków żyjących w Niemczech. W tym roku specjaliści naliczyli 73 watahy. To o 13 więcej niż we wcześniejszym badaniu - podał w czwartek Federalny Urząd Ochrony Natury. Tak zwany "wilczy monitoring" pokazuje też wzrost liczby par, z 21 do 30.



Reklama

Nie można dokładnie oszacować, ile wilków żyje w Niemczech, liczebność watach waha się od 3 do 11 osobników.

- Ten pozytywny rozwój wilczej populacji w Niemczech mocno kontrastuje z dramatycznym zanikiem biologicznej różnorodności na świecie - powiedziała dyrektor Urzędu Beate Jessel. Jak dodała, sytuacja w Niemczech pokazuje, że gatunkom dobrze robi ścisła ochrona.



Wataha wymordowała 40 owiec

Wilcza populacja w Niemczech występuje głównie w Saksonii, Brandenburgii, Saksonii-Anhalt, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Turyngii i Dolnej Saksonii. Po raz pierwszy od lat zaobserwowano też watahę w Bawarii. W innych landach notowano pojedyncze ślady obecności wilków.

Kontrowersje budzi to, w jaki sposób obchodzić się z coraz większą liczba wilków w niemieckich lasach. Landy domagają się wypracowania planu na rzecz ochrony zwierząt hodowlanych i ludzi. Hodowcy owiec, kóz i bydła skarżą się na coraz częstsze ataki na zwierzęta. W październiku w Saksonii wataha zaatakowała stado owiec, zabijając prawie 40 zwierząt. Coraz głośniej mówi się o możliwości odstrzału wilków.

Redakcja Polska Deutsche Welle