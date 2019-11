Jedenastoletnia uczennica Claudia Ruf z Grevenbroich w zachodnich Niemczech została zamordowana 23 lata temu. Policja wciąż chce znaleźć sprawcę. W sobotę przeprowadzany jest masowy test DNA.

Policja nie rezygnuje z prób znalezienia zabójcy jedenastoletniej uczennicy Claudii Ruf z Grevenbroich koło Duesseldorfu. Dziewczynka została zgwałcona i uduszona w maju 1996 r., a jej zwłoki znaleziono na polu 70 km od miejsca zamieszkania w Euskirchen, w pobliżu Bonn. Przeprowadzony w 2010 r. na podstawie próbek śliny test DNA u 350 mężczyzn nie przyniósł spodziewanych wyników. Eksperci zajęli się teraz ponownie przypadkiem jedenastolatki, gdyż odkryli nowe przesłanki do wszczęcia śledztwa.

Dlatego policja wezwała ponownie około 900 mężczyzn do oddania próbek śliny. W sobotę w szkole podstawowej w Grevenbroich testowi DNA zostanie poddane od 200 do 300 mężczyzn. Jak zaznaczyli śledczy, gotowość lokalnej ludności do współpracy jest duża.

