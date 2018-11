Nowy cel migrantów. Przybywają łodziami i... samolotami

Przez dłuższy czas Cypr nie był dla migrantów atrakcyjnym celem. W ostatnim czasie to się gwałtownie zmienia, także za sprawą Turcji.

Czy Cypr jest nowym hot spotem dla uchodźców? Można tak przypuszczać na podstawie informacji od przedstawicieli cypryjskiego rządu, z którymi rozmawiał portal "Welt".

Na Cypr, liczący nieco ponad milion mieszkańców, od pewnego czasu przybywa bardzo wielu uchodźców. Przez ostatnie sześć miesięcy wyspa ta odnotowała bezprzykładny, szybki wzrost liczby osób występujących tu o azyl. W porównaniu z rokiem 2017 liczba wniosków wzrosła o 55 proc. - powiedział minister spraw zagranicznych Cypru Nikos Christodoulides. Przy czym już w roku 2017 odnotowano wzrost o 56 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Jeżeli weźmie się pod uwagę liczbę 7000 osób, którym przyznano azyl i drugie tyle osób ubiegających się o azyl, to Cypr przyjął ponadprzeciętnie dużo migrantów - wyjaśnił szef resortu wewnętrznego Konstantinos Petrides, nawiązując do kwot relokacji uchodźców w Unii Europejskiej. Większość uchodźców to obywatele syryjscy, którym trzeba udzielić schronienia w myśl prawa międzynarodowego - podkreśla szef dyplomacji Cypru.

Brak porozumienia o rozdziale uderza w Cypr

Jednocześnie Christodoulides skrytykował Turcję, skąd przybywa najwięcej migrantów. - W tym względzie widać, że Turcja nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z porozumienia z UE, że będzie zapobiegać nowemu napływowi migrantów - powiedział. Krytykuje on także deficyty w realizacji porozumienia między Turcją i UE o przyjmowaniu osób z krajów trzecich, którym nie przysługuje azyl.

Szef dyplomacji cypryjskiej wezwał kraje UE, by wraz z partnerami w Afryce starały się zwalczać przyczyny migracji i pogłębiać współpracę. Minister spraw wewnętrznych Petrides stwierdził, że jego kraj jak najbardziej wywiązuje się z zobowiązania do udzielania azylu ludziom z obszarów zagrożonych.

- Jednocześnie, biorąc pod uwagę wielkość naszego kraju, trzeba być realistycznym co do naszych możliwości przyjmowania obcych i ich integracji - zaznaczył Petrides. Dlatego Cypr domaga się sprawiedliwego rozdziału uchodźców. Komisja Europejska w ubiegłych latach przedłożyła liczne propozycję wspólnego europejskiego systemu azylowego, lecz państwa członkowskie zwlekają do dziś i nie są w stanie osiągnąć porozumienia.

Samolotem przez Turcję

Wielu Syryjczyków przybywa na Cypr bezpośrednio łodziami z Syrii albo z północnego wybrzeża Libanu. Zamożni syryjscy uchodźcy przylatują nierzadko samolotem przez Stambuł do tureckiej części wyspy na lotnisko Ercan w Północnym Cyprze.

Oprócz Syryjczyków na wyspę napływają także Afrykańczycy, Palestyńczycy i nawet Libańczycy. W Libanie trwa kryzys gospodarczy, na skutek którego bardzo cierpi miejscowa ludność. Jednocześnie działają tam bandy przemytników ludzi. W przeszłości Cypr nie był atrakcyjnym celem dla migrantów ze względu na brak połączenia lądowego z innymi krajami UE.

