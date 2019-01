Jeśli któreś z państw Unii Europejskiej nie z własnej winy znajdzie się w kryzysie, to niedopuszczalne, by płacić musieli za to bezrobotni – uważa szef Komisji Europejskiej.

Chodzi o sytuację, w której pogrążone w kryzysie państwo zmuszone jest obniżyć zasiłki dla bezrobotnych tak, jak było to w przypadku Grecji. Ważne jest, by w takiej sytuacji "nie oszczędzać tam, gdzie nie trzeba, a więc na inwestycjach, na edukacji i na zasiłkach dla bezrobotnych" - powiedział Jean Claude Juncker w wywiadzie dla tygodnika "Welt am Sonntag".

Szef Komisji Europejskiej opowiedział się w przypadku kryzysu gospodarczego za wsparciem narodowych systemów ubezpieczeń z unijnej kasy. Dodał przy tym, że europejskie ubezpieczenie od bezrobocia "nie może być rozumiane jako zachęta dla tych krajów, które nie chcą przeprowadzać reform i przez to popadają w tarapaty".

Na sfinansowanie tego typu ubezpieczenia od bezrobocia Komisja Europejska przewidziała w średnioterminowym projekcie budżetowym UE łączną sumę 55 mld euro.

Pomysł Junckera poparł również niemiecki minister finansów Olaf Scholz (SPD).



