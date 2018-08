Piloci Ryanaira zapowiadają kolejne strajki

W środku sezonu urlopowego pasażerowie irlandzkiego taniego przewoźnika narażeni są na kolejne nieprzyjemności. W środku wakacji tania linia lotnicza Ryanair zapowiada na przyszły tydzień strajki w kilku krajach. 10 sierpnia mają zastrajkować piloci w Belgii, Szwecji i Irlandii. Do akcji może się przyłączyć również załoga w Niemczech i Holandii.

Dla pilotów w Irlandii będzie to piąta jednodniowa akcja protestacyjna, w której domagają się lepszych warunków pracy. Z powodu strajku pod koniec lipca br. zarząd Ryanair zapowiedział, że zmniejszy irlandzką flotę, co będzie oznaczać zwolnienie 300 osób. Samoloty z Dublina mają zostać przeniesione do Polski. Tam stacjonowanie ich będzie kosztowało mniej. Poza tym Polska należy do krajów, w których obroty Ryanaira rosną.



Próba negocjacji

Zapowiedź zwolnień "jeszcze bardziej utwierdziła pilotów w ich decyzji" - oświadczył związek zawodowy irlandzkich pilotów Forsa. Ryanair wysunął propozycję negocjacji 7 sierpnia, ale związkowcy odrzucili propozycję spotkania.

Związek zawodowy niemieckich pilotów Cockpit zadecyduje na początku przyszłego tygodnia, czy przyłączy się do strajku 10 sierpnia. W poniedziałek 6 sierpnia upływa ostateczny termin, jaki Cockpit dał Ryanair na przedstawienie godnej negocjacji oferty.



Pod presją

Irlandzkie linie lotnicze od dawna są krytykowane za znacznie niższe płace w porównaniu z innymi tanimi liniami lotniczymi. Ryanair odpiera te zarzuty. Dopiero w ubiegłym roku i pod wielką presją linia lotnicza wyraziła gotowość uznania związków zawodowych jako partnera negocjacji w imieniu swoich pracowników.