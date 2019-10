Prowadzona przez PiS i Kościół katolicki w Polsce kampania przeciwko środowiskom LGBT jest obrzydliwa - ocenia przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej Manuel Sarrazin z partii Zielonych.

"Nadzwyczaj silna pozycja Kościoła w Polsce wynika z faktu, że w czasach komunizmu był on miejscem integracji różnych poglądów politycznych, miejscem wolności i tolerancji. Miejscem, do którego przychodziło się, aby czuć się bezpiecznie" - powiedział Manuel Sarrazin podczas dyskusji w Fundacji Boella, poświęconej sytuacji Polsce po wyborach parlamentarnych. Sarrazin jest przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej i należy do partii Zielonych.

Zdaniem niemieckiego parlamentarzysty, stosunek Polaków do homoseksualistów zmienił się w ostatnim czasie na korzyść. Polityk Zielonych przypomniał, że uczestnicząc w 2004 roku w paradzie równości w Warszawie dostał jajkiem w głowę. Podkreślił, że rok wcześniej uczestnicy marszu zostali pobici.

"Reakcja polskiego społeczeństwa na te zajścia była prawidłowa. Wszystko uległo normalizacji. Wydawało się, że nawet dla Jarosława Kaczyńskiego ten temat stracił na znaczeniu" - mówił Sarrazin.

Ostatni atut Kościoła

"Decyzja Kościoła, by sięgnąć po ten ostatni atut, to doprawdy bardzo, bardzo zła zmiana. Uważam, że zemści się to na Kościele i utraci on dużą część poparcia, ponieważ stał się stroną polaryzacji społeczeństwa" - tłumaczył deputowany Zielonych.

Sarrazin ostrzegł, że "środowiska tradycyjne" w Polsce i innych krajach środkowoeuropejskich "odgrzewają" ten temat, aby "odciąć się od Zachodu".

"Jestem trochę polskim patriotą, ale - szczerze mówiąc - gdy ktoś mówi o jakichś falach z Zachodu, które zagrażają Polsce, to przypomina to w najlepszym razie Romana Dmowskiego, a w najgorszym gen. Wojciecha Jaruzelskiego" - mówił niemiecki parlamentarzysta. "To bardzo antypolska retoryka" - ostrzegł.

Dawniej wegetarianie i cykliści - teraz geje

"Pan Waszczykowski (szef MSZ w latach 2015-2018 - red.) ostrzegał przed niemieckimi wegetarianami i cyklistami. Teraz zagrożenie stanowią geje z Zachodu. To najwidoczniej ostatni atut, ostatni nabój w tej debacie" - mówił Sarrazin zaznaczając, że uważa kampanię przeciwko LGBT za "perfidną zagrywkę".

"Jestem ciekawy, jak dalej potoczą się losy Kościoła?" - powiedział na zakończenie niemiecki parlamentarzysta, dodając, że Kościół nie będzie wiecznie w sojuszu z PiS. "Kościół jest zbyt duży, żeby spoglądać na wszystko przez jedne okulary. Za 20 lat, być może, będziemy pisać, że upadek polskiego Kościoła rozpoczął się właśnie od tej kampanii" - powiedział.

