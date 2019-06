Szef MSW Niemiec, Horst Seehofer, chce wyciągnąć konsekwencje ze śmierci polityka CDU Waltera Lübckego i zapowiada intensyfikację walki z prawicowym ekstremizmem.

W rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke Horst Seehofer (CSU) ostrzegł, że w przypadku potwierdzenia przypuszczeń dot. zamordowanego Waltera Lübckego, rejenta prowincji Kassel, "aktualna sytuacja jest bardzo niebezpieczna". Jego zdaniem prawicowy ekstremizm stał się "realnym zagrożeniem" na równi z terrorem islamistów oraz "Obywatelami Rzeszy" (Reichsbürger).

Szef resortu spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedział, że zamierza "państwo prawa uczynić bardziej dynamicznym" i dodał, że "ten mord zmotywował go do użycia wszelkich środków, by zwiększyć bezpieczeństwo". "Ochrona osób i obiektów powinna mieć miejsce na wszystkich poziomach, także na poziomie komunalnym. Naszym obowiązkiem jest uczynić wszystko, by chronić tych, którzy są zagrożeni" - powiedział Seehofer. Biorąc pod uwagę nagonkę i nienawiść w sieci, chadek podkreślił, że "należy ścigać obrazę, oszczerstwa i podburzanie tak w internecie, jak i poza nim".

Dalej minister chce sprawdzić, czy możliwe jest pozbawienie wrogów demokracji praw podstawowych. Zaproponował to kilka dni temu były sekretarz generalny CDU Peter Tauber. "Jesteśmy resortem odpowiedzialnym za konstytucję i sprawdzimy z całą powagą taką możliwość" - podkreślił Horst Seehofer.

Kontakty ze środowiskiem neonazistowskim

Stephan E., domniemany zabójca polityka Waltera Lübckego miał jeszcze w br. intensywny kontakt ze środowiskiem skrajnie prawicowym. Jak poinformował w piątek (21.06.2019) magazyn ARD "Monitor", Stephan E. wziął także udział w konspiracyjnym spotkaniu organizacji neonazistowskiej. Magazyn powołał się na zdjęcia, które wraz z rzeczoznawcą poddał analizie. Jak wynika z nich, E. wziął 23 marca udział w skrajnie prawicowej imprezie w saksońskiej miejscowości Mücka, gdzie został sfotografowany z członkami neonazistowskiej organizacji "Combat 18"oraz neonazistowskiego zrzeszenia "Brigade 8".

Szef MSW Niemiec zapowiedział w piątek, że jego resort sprawdzi te informacje. Kontaktami podejrzanego ze środowiskami neonazistowskimi w Saksonii zamierza też zająć się saksoński urząd kryminalny.

W wywiadzie dla grupy medialnej Funke Seehofer zapelował o zachowanie absolutnej transparencji w przypadku wyjaśnienia okoliczności morderstwa Waltera Lübckego.

