W ciele niemal wszystkich dzieci znajdują się ślady plastiku, wykazało badanie Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska. W przypadku niektórych substancji sytuacja jest alarmująca.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /AFP

2,5 tys. dzieci w wieku od 3 do 17 lat zostało zbadanych na obecność w organizmie substancji chemicznych, pochodzących z plastikowych produktów. Badanie zostało przeprowadzone w latach 2003-2017. Jego wynik jest alarmujący: "W moczu 97 procent badanych dzieci znajdowały się produkty rozkładu jedenastu z piętnastu poddanych analizie składników produktów z tworzywa sztucznego. Jest to oczywiście dramatyczne. Substancje te nie powinny znajdować się w organizmie dziecka", powiedziała rzeczniczka ds. środowiska klubu parlamentarnego Zielonych Bettina Hoffmann.

Możliwe, że substancje zakłócające gospodarkę hormonalną organizmu, mogą być powodem chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, nowotwory, zaburzenia płodności i rozwoju dziecka.

Najmłodsi najbardziej narażeni

"Spiegel" przytacza wyniki badań dotyczących obciążenia ludności śladami substancji chemicznych. Badanie wyraźnie pokazuje, że "wraz z rosnącą produkcją przedmiotów z tworzyw sztucznych, zwiększa się ilość śladów szkodliwych substancji w organizmie" - stwierdziła uczestnicząca w badaniu Marike Kolossa-Gehring z Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska.

Dodała, że najbardziej dotknięte są najmłodsze dzieci. Jest to "naprawdę niepokojące", ponieważ jest to najbardziej wrażliwa grupa.

"To niedopuszczalne, że organizm co czwartego dziecka między 3. a 5. rokiem życia jest tak obciążony chemią, iż nie można wykluczyć długofalowych szkód", podkreśliła polityk Zielonych Bettina Hoffmann.

Szczególnie niepokojące są, stwierdzone w badaniu, wysokie ilości kwasu perfluorooktanowego (PFOA), stosowanego np. w ubraniach nieprzemakalnych. Według Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska PFOA przyczynia się do problemów z płodnością, działa też toksycznie na wątrobę. Od przyszłego roku na terenie UE kwas perfluorooktanowy będzie w ubraniach zabroniony.

Liczy się też otoczenie

Badanie uwzględniło także otoczenie, w którym żyją dzieci: czy mieszkają przy ruchliwej ulicy, czy ktoś w domu jest palaczem, jakie produkty stosuje się często w domu - np. agresywne środki czyszczące lub płyny do płukania tkanin - albo też, z jakich materiałów są dywany czy zasłony. Wniosek: w biedniejszych rodzinach otoczenie jest z reguły bardziej obciążone śladami plastiku i w organizmach dzieci znajduje się ich więcej niż w organizmach dzieci z rodzin o wyższym statusie materialnym.

Zdaniem Zielonych politycy muszą w to ingerować. Nie wystarczy, że konsumenci próbują unikać plastiku. "W rzeczywistości nikt z nas nie jest w stanie samodzielnie się chronić. Nie wiemy, gdzie jesteśmy wystawieni na działanie substancji zawartych w plastiku. Dlatego politycy muszą się zatroszczyć o wzmocnienie zasady prewencji i o to, by substancje te w ogóle nie pojawiały się na rynku" - uważa Hoffmann.

Jeszcze długo wykrywalne

Jak ważne jest wycofanie z rynku budzących obawy substancji, pokazuje jeszcze jeden wynik badania przeprowadzonego przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska i Instytut im. Roberta Kocha. W ciele badanych dzieci wykryto ślady ołowiu i dawno zabronionego pestycydu DDT. Jedno pocieszenie - w latach prowadzenia badań, czyli między 2003 a 2017 obciążenie organizmu tymi substancjami wyraźnie się zmniejszyło.

Zakaz stosowania szkodliwych substancji jest zatem skuteczny. Ale często potrzeba dziesięcioleci, żeby rzeczywiście zniknęły.