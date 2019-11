​Swastyka na profilu niemieckiej armii. Ministerstwo przeprasza

Na Instagramie niemieckiej armii pojawiło się zdjęcie munduru Wehrmachtu ze swastyką. Post wywołał falę krytyki. Został już usunięty, a ministerstwo obrony bije się w piersi.

Niemiecka armia - Bundeswehra - przeprasza za opublikowanie na swoim oficjalnym profilu na Instagramie fotografii przedstawiającej mundur z czasów Trzeciej Rzeszy z krzyżem żelaznym i widoczną swastyką.

Fotografia była częścią cyklu, który miał pokazać, jak na przełomie wieków mundury wpływały na modę. Zdjęcie opatrzone było opisem "do dziś elementy stylu wojskowego utrzymują się w haute couture". Obok mrugał napis "retro".

"Niebywały skandal"

Fotografia wywołała falę krytyki. Tobias Lindner z partii Zielonych zażądał natychmiastowego wyjaśnienia, jak mogło dojść to takiej sytuacji. Tobias Pflueger z partii "Lewica" nazwał publikację zdjęcia "niebywałym skandalem". - Wygląda na to, że do dziś nie ma prawdziwej wrażliwości dla historycznych podstaw - powiedział telewizji ARD.

Bundeswehra usunęła już zdjęcie ze swojego profilu i przeprosiła za jego publikację. "Wczoraj popełniliśmy niewybaczalny błąd" - napisano na Instagramie. Także ministerstwo obrony przeprosiło za całą sytuację. Rzecznika resortu tłumaczyła, że tworzeniu cyklu towarzyszyło zamieszanie, a opublikowany opis był przewidziany dla innej fotografii.

Bundeswehra dodała, że zdjęcie uniformu Wermachtu zostało opublikowane przez przypadek, a "ekstremizm w jakiejkolwiek formie nie przejdzie w Bundeswehrze".

