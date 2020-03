UE zapłaci migrantom za powrót. Dwa tysiące euro

Migranci, którzy dobrowolnie wrócą z greckich wysp do swoich krajów pochodzenia, dostaną od Unii Europejskiej po 2 tys. euro.

Unia Europejska chce uruchomić zachęty finansowe dla migrantów przebywających na greckich wyspach, którzy dobrowolnie wrócą do swoich krajów. Powodem jest pogarszająca się sytuacja w przeludnionych obozach dla uchodźców. - Uzgodniliśmy teraz specjalny, ograniczony czasowo program wspierania dobrowolnych powrotów - powiedziała w czwartek unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson po rozmowach w Atenach.

Program jest adresowany do 5 tys. migrantów, którzy przybyli do Grecji przed 1 stycznia tego roku. Każdy z nich ma otrzymać po 2 tys. euro za dobrowolny powrót do kraju. Pieniądze mają im pomóc w zbudowaniu egzystencji. Program ma obowiązywać przez miesiąc. - To jeden ze sposobów odciążenia greckich wysp - wyjaśniła Johansson.

Przeludnione obozy

- Oczywiście mamy do czynienia z sytuacją kryzysową na szczeblu krajowym i musimy chronić nasze granice - powiedział grecki minister ds. migracji Notis Mitarachi.

Dobrowolny powrót będzie organizowany przy pomocy Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) i unijnej agencji granicznej Frontex.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił pod koniec lutego otwarcie granic do UE. Od tego czasu setki osób dotarły drogą morską z Turcji na greckie wyspy na Morzu Egejskim, gdzie w obozach dla uchodźców przebywa już ponad 37 tys. osób ubiegających się o azyl. W rzeczywistości obozy te przeznaczone są tylko dla około 6 tys. osób.

Pomoc dla dzieci bez opieki

Komisarz Johansson ogłosiła również, że siedem państw członkowskich UE, w tym Niemcy, Luksemburg, Francja i Finlandia, zgodziło się przyjąć 1600 nieletnich przebywających na greckich wyspach bez opiekunów. Dzieciństwa nie można powtórzyć - powiedziała Johansson. Dlatego ważne jest znalezienie rozwiązania dla tej grupy dzieci.

W maju odbędzie się w Grecji konferencja poświęcona wsparciu małoletnich migrantów bez opieki. Unijna komisarz ogłosiła również, że po Wielkanocy przedstawi swoją propozycję reformy europejskiego systemu azylowego.

