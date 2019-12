Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chwali Polskę i Węgry za to, że akceptują orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, chociaż czasami czynią to "zgrzytając zębami i zaciskając pięści w kieszeniach".

Zdjęcie Ursula von der Leyen /LUDOVIC MARIN /AFP

W wywiadzie dla najnowszego wydania niemieckiego tygodnika "Der Spiegel" von der Leyen odrzuciła sugestię dziennikarzy, że Unia Europejska biernie przygląda się naruszaniu przez kraje członkowskie - takie jak mająca autokratyczne pomysły Polska i Węgry - podstawowych wartości, w tym wolności prasy czy badań naukowych.

Komisja nie jest bierna

Reklama

"W żadnym wypadku nie przyglądamy się biernie, także w przypadku Polski i Węgier nasz przekaz jest jasny: praworządność jest jednym z podstawowych fundamentów Unii Europejskiej. Gdy sprawy biegną w niepożądanym kierunku, robimy użytek z procedur, którymi dysponujemy. Na końcu tego procesu znajduje się orzeczenie TSUE" - powiedziała Ursula von der Leyen.

"Cenię u naszych krajów członkowskich to, że akceptują (wyroki), zgrzytając zębami i zaciskając pieści w kieszeniach, ale akceptują, gdy przemawia państwo prawa. To też jest powodem do dumy z Europy" - podkreśliła szefowa KE.

Unia dąży do kompromisów

Ursula von der Leyen wypowiedziała się przeciwko Europie wielu prędkości i pomijaniu części krajów, w tym Węgier Viktora Orbana. "Unia Europejska dlatego jest najbardziej różnorodnym i najbardziej atrakcyjnym miejscem do życia na kuli ziemskiej, ponieważ udaje się jej stworzyć wspólny mianownik dla różnych interesów i kulturowych nurtów" - wyjaśniła. Nasza droga - kontynuowała - polega na spieraniu się pozostając razem. "Europa stara się o uczciwy kompromis, podczas gdy w USA dominuje rynek, a w Chinach państwo" - dodała.

Pytana o postawę Polski w sprawie klimatu, von der Leyen podkreśliła, że Polska "będzie ewentualnie potrzebować więcej czasu, ale nie kwestionuje celu, jakim jest neutralność klimatyczna".

Jacek Lepiarz, polska redakcja "Deutsche Welle"