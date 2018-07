Początkowo archeolodzy nie wiedzieli, na co się natknęli. Na właściwy trop naprowadziły ich dziwne nisze w murach. Teraz są już pewni - odkryli starożytną rzymską bibliotekę.

Zdjęcie W Kolonii odkryto najstarszą bibliotekę w Niemczech /roemisch-germanisches-museum.de /

Odsłonięte przez archeologów szczątki dawnych murów, obejmujących powierzchnię prawie 200 metrów kwadratowych, pochodzą z II wieku n.e.

Reklama

W rozmowie z reporterem dziennika "Kölner Stadt-Anzeiger" badacze wyjaśnili, że odkryta przez nich rzymska biblioteka powstała w latach 150-200 po narodzinach Chrystusa i mieściła się na forum, czyli na rynku rzymskiego osiedla. Była więc jedną z najważniejszych instytucji ówczesnego życia publicznego.

"Według naszej wiedzy jest to pierwsza rzymska biblioteka w Niemczech, której istnienie da się jednoznacznie udowodnić" - powiedział w rozmowie z przedstawicielem gazety Marcus Trier, dyrektor Muzeum Rzymsko-Germańskiego w Kolonii, będący również kierownikiem działu ochrony zabytków w tym mieście.

Dawna biblioteka była najprawdopodobniej budynkiem dwupiętrowym, mierzącym od siedmiu do dziewięciu metrów wysokości.

"Znajdowało się w niej na pewno kilka tysięcy zwojów, które czytano, rozwijając je z jednej i zwijając z drugiej strony" - wyjaśnił dalej dyrektor Trier.

W dalszej części wywiadu dla "Kölner Stadt-Anzeiger" powiedział, że archeologom udało się także odnaleźć dwa małe polerowane fragmenty podłogi biblioteki oraz ustalić, że jej mury były wykonane z materiału równie trwałego jak dzisiejszy beton. Była to mieszanina piaskowca wapnistego i trachitu.

Aleksandria, Efez i Rzym, a teraz Kolonia

Na resztki starożytnych murów kolońscy archeolodzy natknęli się już przed rokiem, kiedy prowadzili prace wykopaliskowe przed budową nowego centrum modlitewnego dla ewangelickiej wspólnoty wyznaniowej w centrum miasta.

"Początkowo wydawało się nam, że mamy do czynienia z resztkami murów sali zgromadzeń publicznych" - oświadczył Marcus Trier. Uwagę archeologów zwróciły jednak nietypowe nisze w murach o głębokości około 80 centymetrów. Zostały one starannie zbadane i porównane z innymi, podobnymi znaleziskami z czasów starożytnego Rzymu. Zajęło to kilka miesięcy.

Ostatecznie naukowcy doszli do wniosku, że podobnie jak w rzymskich bibliotekach odkrytych w Efezie, Pergamonie, Aleksandrii oraz Rzymie, w niszach w Kolonii znajdowały się skrzynie i szafy zawierające zwoje z pergaminu albo papirusu. Innymi słowy, udało się im odkryć rzymską bibliotekę.

Kolońscy archeolodzy przypuszczają, że w absydzie, czyli w półkolistym pomieszczeniu biblioteki, mogła znajdować się duża rzeźba Minerwy, rzymskiej bogini sztuki, rzemiosła, mądrości, nauki i literatury. Podczas dalszych prac wykopaliskowych w tym miejscu odkryto także średniowieczną kropielnicę jednego z zakonów żebraczych.

Najstarsza biblioteka w Niemczech

Zdaniem fachowców, kolońska biblioteka rzymska jest najstarszą biblioteką w Niemczech, której fragmenty odkryto. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można twierdzić, że podobne biblioteki działały w Trewirze i być może także w Augsburgu, Moguncji i Xanten, ale do tej pory nie udało się natrafić na ich ślady. Tym większe znaczenie ma kolońskie znalezisko.

Kościół ewangelicki w Kolonii zdaje sobie z tego sprawę i zakomunikował już, że postanowił zmienić plany budowy nowego centrum modlitewnego tak, żeby odkryte przez archeologów fragmenty rzymskiej biblioteki stały się dostępne dla zwiedzających. Co prawda zachował się z niej tylko fundament, ale naukowcy mają nadzieję, że uda się im odtworzyć jej pierwotny wygląd. Jeśli tak się stanie, Kolonia będzie bogatsza o nową atrakcję turystyczną.

DW, dpa, afp / pa