W systemie rozrywki pokładowej Lufthansy Donieck leży w Rosji

Narzędzie do śledzenia trasy lotu w należących do Lufthansy samolotach pokazuje, że miasto Donieck należy do Rosji. Firma przeprasza i zapewnia, że oprogramowanie z błędem zainstalowano tylko w jednym typie samolotów.

Donieck znajduje się obecnie pod kontrolą prorosyjskich separatystów, którzy powołali do życia samozwańczą Doniecką Republikę Ludową. Nie jest ona uznawana przez inne kraje.

O tym, że oprogramowanie na monitorach Lufthansy pokazuje Donieck jako rosyjskie miasto poinformował na Twitterze dyrektor polityczny ukraińskiego MSZ Ołeksij Makajew, który udostępnił film nagrany przez innego pracownika ministerstwa, który leciał Lufthansą na trasie z japońskiej Osaki do Monachium. "Donieck na mapie jest ukraiński, obecnie okupowany przez Rosję. Proszę to poprawić, Lufhansa" napisał Makajew.

"Bardzo przepraszamy" - skomentowało sprawę biuro prasowe niemieckiego przewoźnika.

Lufthansa dodała, że problem występuje na nowym oprogramowaniu dostarczonym przez firmę ze Stanów Zjednoczonych, zainstalowanym jedynie na samolotach marki Airbus A350. Firma miała poprosić o szybką aktualizację tego oprogramowania.

