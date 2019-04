Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji zalicza 2240 osób w RFN do kręgu groźnych islamistów. Jedna grupa jest szczególnie niebezpieczna.

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) wydał ostrzeżenie w związku z podwyższonym zagrożeniem bezpieczeństwa ze względu na powroty do Niemiec bojowników tzw. "Państwa Islamskiego" z Syrii i Płn. Iraku. Dyrektor urzędu Thomas Haldenwang powiedział w rozmowie z "Welt am Sonntag", że liczba osób przypisywanych przez jego urząd do kręgów groźnych islamistów w roku 2018 wzrosła o ponad 300 do 2240. Do tego dochodzą jeszcze ewentualni powracający dżihadyści - zaznaczył Haldenwang.

Szef BfV ostrzega przed bagatelizowaniem znaczenia bojówek IS po ich militarnej porażce.



- W przypadku IS nie można odwołać alarmu - powiedział w wywiadzie dla prasy. - Musimy w dalszym ciągu liczyć się z tym, że w każdej chwili w Niemczech może być zamach. Jeżeli chodzi o Europę, to tzw. "Państwo Islamskie" działa przede wszystkim jako "wirtualny cyberkalifat" podżegający do zamachów, który wciąż jeszcze może sterować swoimi zwolennikami - podkreślił.



Obserwacja dzieci

Szczególną uwagę Urząd Ochrony Konstytucji zwraca na dzieci dżihadystów, powracające do Niemiec.

- Zadajemy sobie pytanie, czy nie powstaje tu nowa generacja terrorystów - powiedział Haldenwang, wyjaśniając, że dzieci dżihadystów w tzw. "Państwie Islamskim" były świadkami przemocy i czczą swoich zabitych ojców jako bohaterów.

- Próby zamachów w ubiegłych latach ukazują ponadto, że młodociani bardzo wcześnie mogą stać się zamachowcami.

Nie tylko dla ochrony społeczeństwa Haldenwang opowiada się za nowelizacją ustawy dającą prawo władzom, by w indywidualnych przypadkach móc inwigilować dzieci.

- Kiedy będziemy mogli zarejestrować ich dane, możemy np. przekazywać te informacje do jugendamtów - powiedział Haldenwang, podkreślając, że dzieci same stawały się ofiarami i były wykorzystywane. Haldenwang broni także planów, by w przyszłości BfV mógł obserwować komunikatory.

- Za pośrednictwem klasycznych połączeń telefonicznych możemy obserwować najwyżej błahe pogaduszki. Konkrety wymienia się na czatach, do których często nie mamy dostępu - powiedział dyrektor BfV.

- Terroryści doskonale wiedzą, jak mogą niezauważenie wymieniać informacje. Korespondują przez komunikatory takie jak Messenger, WhatsApp czy czaty na platformach gier komputerowych.

Redakcja Polska Deutsche Welle