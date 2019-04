W ciężkim stanie trafił do szpitala rowerzysta celowo potrącony przez taksówkarza we Wrocławiu. Wcześniej między mężczyznami doszło do awantury.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, dramatyczne wydarzenia rozegrały się tuż po ósmej rano w Parku Skowronim.

Reklama

40-letni rowerzysta prawdopodobnie przejechał na czerwonym świetle, czym zdenerwował taksówkarza.

38-latek zaczął ścigać rowerzystę samochodem po parku. Następnie na ul. Działkowej potrącił go i celowo przejechał.

Rowerzysta - obywatel Ukrainy - w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Wszelkie okoliczności tych wydarzeń wyjaśnia teraz policja. Na razie wiadomo, że obaj mężczyźni byli trzeźwi.