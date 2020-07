Brytyjskie gazety "The Daily Mail" i "The Times" szeroko opisują sprawę niepotwierdzonych planów wysadzenia mostu nad Jeziorem Pilchowickim na potrzeby hollywoodzkiej produkcji.

Zdjęcie Most nad Jeziorem Pilchowickim /Robert Neumann /Agencja FORUM

Historyczny most miałby zostać wysadzony na potrzeby filmu "Mission: Impossible 7" z Tomem Cruisem w roli głównej. Informowała o tym "Gazeta Wyborcza", były prezes Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski, a także serwis polkowice.naszemiasto.pl. Zdjęcie mostu zamieścił na Instagramie reżyser filmu Christopher McQuarrie.

Reklama

"Numer Toma Cruise'a to o jeden most za daleko dla lokalnych mieszkańców" - czytamy w "The Times".

"Mieszkańcy apelują do producentów, by nie niszczyć ich dziedzictwa" - to z kolei "Daily Mail".

"Zaniepokojeni mieszkańcy i organizacje obywatelskie zjednoczyły się w obawie, że hollywoodzcy producenci wysadzą historyczny polski most" - czytamy.

Zdjęcie Artykuł na stronie "The Times" /

Znajdujący się na Dolnym Śląsku, niedaleko Jeleniej Góry, most nad Jeziorem Pilchowickim został wybudowany w 1909 roku. Od 2016 r. jest nieużywany ze względu na zły stan techniczny.

"Współpracujemy z Ministerstwem Kultury. Ale właścicielem tej linii jest PKP PLK S.A. i to oni muszą wyrazić zgodę na dzierżawę tej linii i tego mostu" - mówił w rozmowie z wp.pl producent filmowy Robert Golba.

Z jego słów wynika, że ekipa filmowa planowała po zakończeniu zdjęć odbudować ten niszczejący obiekt.

"Jeśli nie dojdzie do zdjęć i nie będzie tego filmu, to most najprawdopodobniej nie zostanie odbudowany, linia kolejowa nie zostanie uruchomiona i pewnie za 10 czy 20 lat ten most się po prostu zawali. Jeśli jednak będą tam zdjęcia, to po ich zakończeniu linia kolejowa zostanie zrewitalizowana, a dzięki reklamie i promocji mnóstwo ludzi będzie tam chciało jeździć" - stwierdził Golba.

Zarówno PKP i jak i władze Dolnego Śląska stanowczo zaprzeczają, by miało dojść do wysadzenia mostu.

"W imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego informujemy, że stwierdzenia prezentowane przez p. Roberta Golbę - prezesa firmy Alex Stern, nie są prawdziwe" - głosi oficjalny komunikat władz województwa dolnośląskiego.



Jednak wiceminister kultury Paweł Lewandowski w rozmowie z wp.pl potwierdził, że część mostu zostanie wysadzona. "Ja bym się nie fiksował, że most Pilchowicki to zabytek. Stoi zrujnowany i nie ma wartości. A w czasie filmowania zostanie zniszczona tylko mała jego część" - powiedział.