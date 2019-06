Celowo przejechał psa. Sąd orzekł areszt tymczasowy

21-latek, który celowo przejechał psa, został tymczasowo aresztowany.

Na trzy miesiące sąd aresztował 21-latka, który celowo kilkakrotnie przejechał psa samochodem, a nagranie z zapisem tego czynu opublikował w internecie. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na czas trzech miesięcy w stosunku do Rafała B. podejrzanego o zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem - podało we wtorek biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Wniosek o areszt złożyła do sądu oleśnicka prokuratura.

21-letni mieszkaniec gminy Syców na Dolnym Śląsku został zatrzymany w niedzielę wieczorem. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy brutalnego czynu, po tym jak film rejestrujący to zdarzenie trafił do internetu. Widać na nim, jak kierowca busa celowo przejeżdża zwierzę leżące na ulicy. Do zdarzenia doszło w województwie śląskim na terenie powiatu zawierciańskiego.

W poniedziałek policja postawiła mężczyźnie zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy Aleksandra Pieprzycka, mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. 21-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.

Lokalne media podają, że mężczyzna już wcześniej miał znęcać się nad zwierzętami. "Prokuratura na pewno będzie weryfikować te informacje w toku postępowania. Jest jeszcze jednak za wcześnie, żeby mówić o efektach pracy" - powiedział PAP Marcin Firko, Prokurator Rejonowy w Oleśnicy.