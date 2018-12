Grupa morsów ze Szczecińsko-Polickiego Klubu "Morsy" im. Zbyszka Ulatowskiego weszła w sobotę na Śnieżkę, pokonując fragmenty sześciokilometrowej trasy bez koszulek. Ze względu na pogarszające się warunki pogodowe nie wszyscy weszli na szczyt, część grupy została w Domu Śląskim.

Zdjęcie Widok na Śnieżkę /Rafal Jablonski /East News

Jak powiedział PAP Ireneusz Kowieski, prezes Szczecińsko-Polickiego Klubu "Morsy" im. Zbyszka Ulatowskiego, grupa miłośników kąpieli w wodzie o bardzo niskiej temperaturze do wejścia na najwyższy szczyt Karkonoszy "w szortach" przygotowywała się od dłuższego czasu.

"Wyruszyliśmy czarnym szlakiem z Karpacza z przewodnikiem i ratownikiem GOPR, wszyscy dotarli do Domu Śląskiego pod Śnieżką, ale ze względu na pogarszające się warunki pogodowe tylko część osób zdobyła szczyt" - powiedział prezes. Uczestnicy wyprawy sześciokilometrową trasę fragmentami pokonywali bez koszulek.

"Byliśmy dobrze przygotowani do tej wyprawy, mieliśmy plecaki i ogrzewacze, zadbaliśmy o to, by wszystko odbyło się bezpiecznie" - powiedział Kowieski. Dodał, że grupa właśnie dotarła z powrotem do Karpacza.

Według sobotniego komunikatu GOPR temperatura w szczytowych partiach Karkonoszy wynosi poniżej -10 stopni Celsjusza.