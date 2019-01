Stan jednego z górników, który został ranny w wyniku wstrząsu w kopalni Rudna, jest ciężki. 50-letni mężczyzna trafił do szpital w Legnicy, skąd śmigłowcem ma być przetransportowany do wrocławskiej lecznicy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Dziurman /Reporter

W wyniku silnego wstrząsu, do którego doszło około godziny 14 w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach, obrażenia odniosło łącznie 15 osób. Jeden z górników jest nadal poszukiwany.

Reklama

Dwóch rannych górników jest obecnie hospitalizowanych w Głogowie. Mają oni złamania kończyn. Dwóch kolejnych trafiło do szpitali w Nowej Soli i w Legnicy.

Do legnickiego szpitala przetransportowano także 50-letniego górnika z najcięższymi obrażeniami. Jak powiedział PAP rzecznik Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego w Legnicy Tomasza Kozieł, stan górnika jest ciężki.

"Ma on wielonarządowe urazy i zostanie przetransportowany śmigłowcem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu" - powiedział.

Wstrząs w kopalni Rudna miał siłę górniczej "siódemki". Doszło do niego na oddziale G2 i G1 na głębokości 770 metrów