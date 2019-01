W piwnicy Urzędu Gminy Kostomłoty znaleziono ludzkie kości - donosi portal roland-gazeta.pl. Szczątki znajdowały się w kartonowym pudle. Nie wiadomo, skąd znalazły się w budynku.

Zdjęcie policja; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Makabrycznego odkrycia dokonano 5 stycznia podczas prac porządkowych w piwnicy Urzędu Gminy Kostomłoty. Ludzkie kości znajdowały się w kartonowym pudle. Nie wiadomo, skąd szczątki znalazły się w budynku.



Pracownicy powiadomili odpowiednie służby i wszczęto postępowanie prokuratorskie w tej sprawie.



- Na obecną chwilę nieznana jest płeć, a szkielet został skierowany do specjalisty z zakresu medycyny sądowej - wyjaśnia zastępca Prokuratora Rejonowego w Środzie Śląskiej, Marek Rogowski.



- Wszczęte zostało postępowanie prokuratora, ponieważ ujawniliśmy kości ludzkie w piwnicy. Zostały one zabrane, a dzisiaj przyszło wezwanie, abyśmy podali dane pracowników, którzy w ciągu ostatnich 20 lat pracowali w Urzędzie Gminy. Nie wiem czy to możliwe, ale będziemy się starali, żeby ten wykaz został dostarczony jak najszybciej - poinformowała na dzisiejszej sesji Rady Gminy Kostomłoty w swoim sprawozdaniu z działalności pani wójt Janina Gawlik.