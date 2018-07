Dolnośląskie: Matka poderżnęła gardło córce. Czterolatka zmarła

Zmarła czteroletnia Wiktoria, której matka poderżnęła gardło - informuje "Gazeta Wrocławska". Dziewczynka trafiła miesiąc temu do szpitala w Legnicy w woj. dolnośląskim. 34-letnia Katarzyna G. przebywa w areszcie.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Marek Zajdler /East News

Jak informuje "Gazeta Wrocławska", lekarzom nie udało się uratować życia czteroletniej Wiktorii G., która przebywała na jednym z oddziałów szpitala w Legnicy. Dziewczynka trafiła tam miesiącu temu w stanie krytycznym z raną ciętą gardła, zadaną przez matkę.

Reklama

Czterolatka zmarła w ubiegły piątek, 29 czerwca. Wczoraj odbyła się sekcja zwłok dziecka.

Do rodzinnego dramatu doszło 26 maja. 34-letnia Katarzyna G. przyjechała wówczas razem z córką do Głogowa, by odwiedzić rodzinę. Wieczorem zabrała dziewczynkę do łazienki, tłumacząc, że chce ją wykąpać. Kobieta próbowała najpierw utopić dziecko w wannie, a potem podcięła dziewczynce gardło. Odgłosy dochodzące z łazienki zaniepokoiły gospodarzy mieszkania. Bliscy udzielili czterolatce pierwszej pomocy i wezwali na miejsce policję. Dziecko w stanie ciężkim trafiło do szpitala w Legnicy.

Matka dziewczynki przyznała się do tego, co zrobiła. Została aresztowana na trzy miesiące. Grozi jej od ośmiu lat pozbawienia wolności nawet do dożywocia - informuje "Gazeta Wrocławska".