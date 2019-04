Funkcjonariusze z Oławy (woj. dolnośląskie) otrzymali we wtorek 16 kwietnia nietypowe zgłoszenie. Z relacji mieszkanki miasta wynikało, że znalazła w toalecie węża. Policja bada okoliczności, w jakich znalazł się on w mieszkaniu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie we wtorek około 22.

Jak czytamy na stronie policji, kobietę poinstruowano, by zamknęła drzwi do łazienki. Następnie o znalezisku powiadomiony został weterynarz, który przybył do mieszkania i zabrał zwierzę.

Policja poszukuje właściciela węża i ustala, w jakich okolicznościach trafił on do mieszkania.