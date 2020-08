Dolnośląskie: Pobił partnerkę w ciąży, powodując poronienie. Trafił do aresztu

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie dla Sylwestra C. Prokuratura zarzuca mężczyźnie dokonanie pobicia ciężarnej konkubiny, a w konsekwencji doprowadzenie do poronienia. Do przemocy fizycznej i psychicznej miało dochodzić przez kilka lat.

Jak poinformowała w poniedziałek (24 sierpnia) w komunikacie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim zastosował wobec Sylwestra C. trzymiesięczny areszt, o co wnioskował prokurator. Przestępstwa zarzucane C. są zagrożone karą do 10 lat więzienia.

"W wyniku czynności procesowych, w tym sekcji szczątków płodu ludzkiego będących konsekwencją zawiadomienia o poronieniu kobiety ciężarnej, wobec której stosowana była przemoc zatrzymano Sylwestra C. Prokurator postawił mu zarzut, że w okresie od lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2020 r., w Lwówku Śląskim, Granicach oraz na terenie Republiki Niderlandów, znęcał się fizycznie i psychicznie nad konkubiną" - napisano w komunikacie.

Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia

Prokurator ustalił, że podejrzany - będąc pod wpływem alkoholu - wszczynał awantury domowe, w trakcie których pokrzywdzoną wyzywał, poniżał, groził jej pozbawieniem życia i uszkodzeniem ciała oraz stale kontrolował kobietę.

"Wyzwiska kierował też telefonicznie, a także kopał i uderzał po całym ciele, twarzy, szarpał za włosy, dusił oraz kopał w brzuch, również w okresie kiedy była brzemienna, co połączone było ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, powodując obrażenia ciała. Bliżej nieustalonego dnia w grudniu 2019 r., kopnięciem brzuch spowodował przerwanie nie krótszej niż 16-tygodniowej ciąży bez zgody ciężarnej, a zaistnienie tego skutku przewidując i na to się godząc" - poinformowano w komunikacie.

Za przerwanie ciąży bez zgody matki, czyli przestępstwo z art. 153 Kodeksu karnego grozi do 10 lat więzienia. Za znęcanie się kara wynosi do lat pięciu, ale gdy jest stosowane ze szczególnym okrucieństwem, może wynieść 10 lat.