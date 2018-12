Dwie osoby trafiły do szpitala po tym jak doszło do rozszczelnienia zbiornika wodnego w należącej do KGHM Polska Miedź S.A. Hucie Głogów. Na miejscu zdarzenia interweniowała m.in. straż pożarna.

Anna Osadczuk, pełniąca obowiązki Dyrektora Departamentu Komunikacji KGHM Polska Miedź S.A., powiedziała PAP, że do wypadku doszło o godzinie 10.30 w jednej z fabryk Huty Głogów I.

Reklama

"Doszło do gwałtownego rozszczelnienia zbiornika wodnego podczas robót technicznych przy zbiorniku kondensatu, który jest elementem instalacji fabryki siarczanu niklawego" - powiedziała Osadczuk.

Dodała, że w wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne. Trafiły one do szpitala.

Osadczuk poinformowała, że awaria zbiornika wodnego nie miał wpływu na pracę Huty Głogów.