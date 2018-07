Dolnośląskie: Śledztwo w sprawie katastrofy w Świebodzicach umorzone

Śledztwo w sprawie wybuchu gazu w jednej ze świebodzickich kamienic (Dolny Śląsk) zostało umorzone. Prokuraturze nie udało się ustalić, co było przyczyną katastrofy budowlanej z kwietnia ubiegłego roku, kiedy zginęło sześć osób.

Zdjęcie W kwietniu 2017 roku w wyniku katastrofy budowlanej zginęło sześć osób /Natalia Dobryszycka /AFP

O umorzeniu śledztwa poinformował w czwartek PAP prok. Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Świdnicy.

Reklama

W toku śledztwa prokuratorzy ustalili, że kamienica w Świebodzicach przy ul. Krasickiego zawaliła się w efekcie wybuchu gazu. Doszło do niego w mieszkaniu jednej z ofiar katastrofy.

Prokurator Orepuk podał, że z opinii biegłych wynika, iż przyczyną ulatniania się gazu mogły być: nieszczelność podłączenia kuchenki gazowej, mechaniczne uszkodzenie przyłącza, nieszczelność instalacji wewnętrznej kuchenki gazowej, uszkodzenie zabezpieczenia zaworu kuchenki gazowej. Z powodu zniszczenia tych instalacji i urządzeń biegli nie byli w stanie jednoznacznie określić, z którego ulatniał się gaz.

Właściciel mieszkania, w którym doszło do wybuchu, znajdował się w nim w momencie eksplozji. "Ustalenia poczynione w toku postępowania wykluczyły, aby wybuch został spowodowany umyślnie" - poinformował rzecznik.

"Nie wiadomo, czy chodzi o nieumyślny czyn"

Śledczym nie udało się także ustalić, co zainicjowało wybuch - czy było to działanie człowieka, czy na przykład zwarcie w instalacji elektrycznej. "Do zdarzenia, jakim był wybuch gazu i zawalenie się budynku, niewątpliwe doszło, nie wiadomo tylko, czy było to następstwem nieumyślnego czynu człowieka" - podkreślił prokurator.

Prokuratura podała również, że w zniszczonej w wyniku wybuchu kamienicy przeprowadzano na bieżąco wszelkie wymagane prawem budowlanym przeglądy, a ostatni przegląd instalacji gazowej odbył się w października 2016 r.