Świeżo upieczony burmistrz Boguszowa-Gorc (woj. dolnośląskie) został aresztowany na trzy miesiące - donosi w sobotę "Fakt". W piątek prokuratura postawiła Jackowi C. zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 70 tys. zł.

Burmistrz Boguszowa-Gorc Jacek C. został zatrzymany w czwartek przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W piątek doprowadzono go do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

"Prokurator postawił mu zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł. Burmistrz miał żądać łapówki w kwocie 100 tys. zł. Został zatrzymany właściwie na gorącym uczynku" - powiedział prokurator Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

"Fakt" donosi, że Jacek C. został burmistrzem zaledwie półtora miesiąca temu. Na plakatach wyborczych przekonywał, że jego gmina "potrzebuje dobrego gospodarza".

Burmistrz nie przyznał się do postawionych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.

Jak informuje "Fakt", w piątek wieczorem sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt - Jacek C. spędzi za kratkami trzy miesiące.



Prokurator Mariusz Pindera nie chciał ujawnić, od kogo Jacek C. wziął łapówkę. "Fakt" donosi, że miał ją przyjąć w swoim gabinecie w ratuszu. Burmistrzowi grozi do ośmiu lat więzienia.