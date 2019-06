W kompleksie leśnym w miejscowości Pożarzysko na Dolnym Śląsku późnym popołudniem znaleziono zwłoki 11-letniej dziewczyny - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Ciało było częściowo roznegliżowane.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Według ustaleń RMF FM, makabrycznego odkrycia dokonano około godz. 17:45 na terenie kompleksu leśnego w Pożarzysku. To 11-letnia Kristina, która była poszukiwana od południa.

Reklama

"Gazeta Wrocławska" donosi, że dziewczynka wyszła ze szkoły i wracała do domu. Do pokonania miała nieco ponad kilometr. Ostatni raz była widziała ok. 200 metrów od domu.

Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą, prokuratora i patomorfologa.

Mateusz Czmiel