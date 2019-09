Legnicki związek wędkarski dostał zgłoszenie o krokodylu w Jeziorze Kunickim - informuje Polsat News. Na Dolnym Śląsku trwa akcja poszukiwawcza.

Wędkarze przeszukali już teren przy jeziorze, ale jedyne, na co się natknęli, to lis i kilka dzików.

O obecności krokodyla w wodzie poinformował pan Waldemar.



- Prawdopodobnie zaczepiłem o coś, co pływało, uderzyło w deskę - relacjonuje windsurfer. Pan Waldemar wpadł do jeziora i zobaczył stworzenie przypominające krokodyla.

- Wymieniliśmy spojrzenia przez 2-3 sekundy i to coś zniknęło - dodaje.

Zarządzający akwenem Polski Związek Wędkarski przeczesał okolicę. Wraz z panem Waldemar opłynęli wyspę, ale po stworzeniu ani śladu.

Okoliczni mieszkańcy żyją w obawie przed groźnym gadem. Poszukiwania ciągle trwają.



Jak zapewniają specjaliści z ogrodu zoologicznego, pierwsze przymrozki mogą okazać się zabójcze dla krokodyla.



- Temperatury w okolicach 15-20 st. C pozwalają mu przeżyć. Ale jeżeli to jest kilka stopni na plusie, to nie byłby w stanie dłuższego czasu przeżyć - wyjaśniał Mateusz Kubak, opiekun gadów z warszawskiego zoo.