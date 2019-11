Szef KPRM i poseł ziemi wałbrzyskiej Michał Dworczyk został nowym szefem dolnośląskiej rady regionalnej Prawa i Sprawiedliwości. Zastąpił posła Adama Lipińskiego. Rada rekomendowała na stanowisko wojewody Jarosława Obremskiego.

W piątek podczas briefingu prasowego we Wrocławiu po posiedzeniu dolnośląskiej rady regionalnej PiS jej ustępujący szef poseł Adam Lipiński przypomniał, że zgodnie ze statutem partii przewodniczy radzie szef tego okręgu wyborczego, w którym w ostatnich wyborach nastąpił największy przyrost głosów wyborczych.

"Tutaj zdecydowanie wygrało dawne województwo wałbrzyskie, przed okręgami legnickim i wrocławskim. Ja bardzo się cieszę z tej nominacji, ponieważ pan Michał Dworczyk jest osobą bardzo dynamiczną. Bardzo mu gratuluję tej nominacji" - powiedział Lipiński.

Dworczyk podziękował Lipińskiemu za wieloletnie kierowanie radą regionalną i dolnośląskimi strukturami PiS.

"To także dzięki Adamowi Lipińskiemu w 2004 roku do Prawa i Sprawiedliwości zostałem przyciągnięty i moja aktywność polityczna rozpoczęła się w Prawie i Sprawiedliwości dzięki Adamowi Lipińskiemu. Przez te 15 lat bardzo blisko współpracując z prezesem Lipińskim bardzo wiele się nauczyłem i miałem okazji bardzo wiele zobaczyć takich rzeczy, których bez takiego mentora bym nigdy nie zobaczył i się nie nauczył. Za to bardzo dziękuję" - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że choć objęcie przewodniczenia wynikało z zapisów statutowych to jednak poprosił dolnośląską radę regionalną PiS o wotum zaufania i jej członkowie udzielili mu go.

Jarosław Obremski z rekomendacją

Rada zarekomendowała też kandydaturę byłego senatora Jarosława Obremskiego na stanowisko wojewody dolnośląskiego. W głosowaniu, w którym wzięły udział 23 osoby, 22 poparły Obremskiego.

"My przekażemy to nasze poparcie jako uchwałę regionalnej rady do władz partii i do pana premiera. Co jest oczywiste decyzja o powołaniu wojewody jest w rękach Prezesa Rady Ministrów" - powiedział Dworczyk.

Pytany, czy rada głosowała też nad kandydaturą drugiej osoby, o której spekulowano w mediach, czyli obecnego kuratora oświaty Romana Kowalczyka, Dworczyk odpowiedział, że Kowalczyk zrezygnował z ubiegania się o stanowisko wojewody.

W ostatnich wyborach Obremski kandydował z poparciem PiS do Senatu, ale przegrał z Bogdanem Zdrojewskim z PO. W poprzedniej kadencji w 2015 roku zdobył mandat też z poparciem PiS, choć nie jest członkiem partii. W 2011 roku mandat senatora zdobył z komitetu "Samorządowcy do Senatu". Wcześniej był m.in. wiceprezydentem Wrocławia, radnym, przewodniczącym Rady Miejskiej Wrocławia.