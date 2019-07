Mieszkańcy Kłodzka (woj. dolnośląskie) rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na szpitalną klimatyzację dla "udarówki". Pacjenci są tam leczeni w temperaturze sięgającej nawet 40 stopni Celsjusza - informuje Radio Zet.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Sprawa dotyczy Oddziału Neurologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Ostatnia fala upałów mocno dała się we znaki osobom przyjmowanym do szpitala. Jak informuje Radio Zet, pacjenci są leczeni na oddziele w temperaturze sięgającej 40 stopni Celsjusza. Szpital nie mógł rozpisać zbiórki na ten cel, dlatego rodziny pacjentów postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce.



"Jeśli uzbiera się potrzebna suma darowizn na ten konkretny cel, to klimatyzatory zostaną zamontowane. Za zbiórką stoi pani Ewa Łakucewicz. Jej brat trafił do szpitala w Kłodzku po udarze, musiał leżeć przez kilka tygodni w nieznośnym upale" - czytamy na portalu Radia Zet.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie zbiórki, koszt doposażania dwóch sal wynosi około 9 tys. zł.



"Każdy z nas odczuwa skwar w swoim mieszkaniu, (...) więc proszę teraz wyobrazić sobie, że właśnie w takim skwarze leżą ludzie po udarach i walczą o życie. Tak wysoka temperatura nie pomaga w procesie leczenia, a wręcz przeciwnie" - napisano.

Radio Zet informuje, że chwilowym rozwiązaniem jest na sali wentylator. Pomysłodawczyni zbiórki zakupiła go z własnych pieniędzy.