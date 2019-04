W niedzielę palmową w parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie ksiądz wjechał do kościoła na osiołku. Nie wszystkim się to spodobało - informuje "Gazeta Wrocławska".

Nagranie, na którym widać jak ksiądz wjeżdża do kościoła na osiołku, trafiło do sieci. Opublikował je Zbigniew Łopusiewicz, były burmistrz Stronia Śląskiego.

Reklama

Zdarzenie oburzyło internautów. Pod nagraniem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy.

"To nie ma nic wspólnego z wiarą", "Dlaczego nikt ze zgromadzonych w kościele nie reagował?", "Farsa, pokazówka i żenada".- pisali.

Niektórzy zwracali uwagę, że to dręczenie zwierząt.



Lokalne media przypominają, że to nie pierwszy raz, gdy w niedzielę palmową ksiądz wjechał do świątyni na osiołku. Podobnie było w 2017 r.