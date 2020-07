Wiceminister kultury Paweł Lewandowski potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską, że most nad Jeziorem Pilchowickim ma zostać "częściowo zniszczony" na planie siódmej części filmu "Mission: Impossible".

Zdjęcie Most nad Jeziorem Pilchowickim /Robert Neumann /Agencja FORUM

Wcześniej o tym, że 111-letni most na Dolnym Śląsku miałby zostać wysadzony w powietrze na potrzeby hollywoodzkiej produkcji, informowali: "Gazeta Wyborcza", były prezes Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski, a także serwis polkowice.naszemiasto.pl. Zdjęcie mostu zamieścił na Instagramie reżyser filmu Christopher McQuarrie.

"Ja bym się nie fiksował, że to jest zabytek. Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową. W sztuce i kulturze ta wartość powstaje tylko wtedy, jeśli jest relacja między obiektem kultury a człowiekiem. Jeśli więc obiekt jest nieużytkowany, niedostępny, to nie ma takiej wartości. Więc to nie jest zabytek" - stwierdził Paweł Lewandowski w rozmowie z wp.pl.

"Stoi zrujnowany, nieużywany, nikt nie cieszy tym oka. To nie ma wartości ani artystycznej, ani naukowej, ani społecznej" - dodał.

Wiceminister kultury wprost stwierdził: "My chcielibyśmy, żeby ten most zagrał w tym filmie".

Lewandowski podkreślił, że wysadzona zostanie jedynie "mała część" mostu na Dolnym Śląsku.

Zarówno Lewandowski jak i producenci filmu zapowiadają rewitalizację mostu po zdjęciach tak, by mógł zostać ponownie dopuszczony do użytku.

Jak ujawnił, do kręcenia wspomnianych scen ma dojść w kwietniu 2021 roku.

Zdjęcie Paweł Lewandowski / Tomasz Urbanek / East News

Wysadzenie mostu chce uniemożliwić dolnośląska konserwator zabytków, która rozpoczęła starania, by szybko wpisać obiekt na listę zabytków.

Znajdujący się na Dolnym Śląsku, niedaleko Jeleniej Góry, most nad Jeziorem Pilchowickim został wybudowany w 1909 roku. Ma ponad 150 m długości i jest zawieszony 40 m nad taflą jeziora. Od 2016 r. jest nieużywany ze względu na zły stan techniczny.