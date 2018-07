Przyznał się do morderstwa konkubiny. 36-latek trafił do aresztu

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, sąd aresztował na trzy miesiące 36-letniego mieszkańca Kamiennej Góry, podejrzanego o zabójstwo swojej konkubiny. Mężczyzna miał podczas awantury ugodzić partnerkę nożem.

Jak poinformował w sobotę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski, do zabójstwa doszło 12 lipca w jednym z mieszkań w Kamiennej Górze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie awantury domowej, mężczyzna ugodził swoją konkubinę nożem, co doprowadziło do śmierci kobiety.

W mieszkaniu, w trakcie zdarzenia znajdowała się dwuletnia córka pary. Dziecko nie odniosło obrażeń, ale trafiło na obserwację do szpitala - podał prok. Czułowski. Prokuratura złożyła wniosek do sądu rodzinnego o ustanowienie pieczy zastępczej dla dziecka.

Mężczyzna w trakcie zatrzymania był nietrzeźwy. Prokurator postawił mu zarzut zabójstwa.

"Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia" - przekazał prok. Czułowski. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze, sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi dożywocie.