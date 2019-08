Jedna osoba trafiła do szpitala po wstrząsie, do którego doszło w nocy w kopalni Rudna w Polkowicach należącej do spółki KGHM Polska Miedź.

Z informacji przekazanych przez KGHM wynika, że w rejonie zagrożenia było w sumie 10 pracowników. Ten najbardziej poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Pozostali są w trakcie badań lekarskich. Niektórzy mogli już pójść do domów.

Do wstrząsu doszło przed godziną 3 w nocy. Był on silny i mocno odczuwalny.

W rejonie wstrząsu praca została wstrzymana. Około 9 rano na dół ma zjechać komisja, która sprawdzi, jakie są zniszczenia i czy można wznowić pracę oddziału kopalni.

