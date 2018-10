Sprawa niewolniczej pracy Polaków: Kolejni zatrzymani

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, podejrzanych o przestępstwa handlu ludźmi na terenie Wielkiej Brytanii. Do zatrzymania doszło we współpracy z policją brytyjską. Chodzi o sprawę wyzyskiwania Polaków do pracy niewolniczej.

Jak podaje policja, "podejrzani to dwaj mężczyźni w wieku 22 i 31 lat oraz dwie kobiety w wieku 26 i 28 lat. Do zatrzymania doszło na jednej z prywatnych posesji zlokalizowanych w rejonie wrocławskiej dzielnicy Psie Pole. Po zatrzymaniu i przedstawieniu przez prokuraturę zarzutów, decyzją sądu cała czwórka została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące".

Podejrzani zostali zatrzymani na podstawie Europejskich Nakazów Aresztowania, we współpracy z policją brytyjską. W ramach tej samej akcji zatrzymano już wcześniej przywódców grupy wyzyskującej Polaków do pracy niewolniczej.

"Ofiarami przestępstwa byli obywatele polscy rekrutowani w kraju pod pozorem dobrze płatnej pracy, którą sprawcy mieli im zapewnić po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Tam jednak grupa zabierał pokrzywdzonym dokumenty i zarobione pieniądze, pozostawiając im jedynie drobne kwoty" - podała wrocławska policja.

Chodzi o wydarzenia z lat 2015-2016.

Pierwszego podejrzanego w sprawie zatrzymano w 2016 w Wielkiej Brytanii. Przestępcę skazano m.in. za handel ludźmi na kare 7 lat więzienia.