Turyści weszli na dach obserwatorium na Śnieżce

Karkonoski Park Narodowy opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcia grupy turystów chodzących po dachu nieczynnego obserwatorium IMGW na Śnieżce. W poniedziałek, z powodu silnego wiatru, wejście na Śnieżkę zostało zamknięte.

Zdjęcie Turyści na dachu obserwatorium / Foto. Karkonoski Park Narodowy/Facebook /facebook.com

Turyści weszli na "dolny spodek" obserwatorium, zamknięty w 2015 r. z powodu złego stanu technicznego.

"Wchodzenie na dach dolnego spodka na Śnieżce nie wydaje się specjalnie dobrym pomysłem. Ten należący do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB budynek został zamknięty z powodu złego stanu konstrukcji.." - czytamy we wpisie.





Pod wpisem rozpętała się burza. Internauci wytykają turystom nieodpowiedzialne zachowanie. "Ludzka głupota nie zna granic", "co za głupcy", "Jak się coś stanie to kto będzie odpowiadał? IMGW, Park czy idioci, którzy tam wleźli?" - to tylko niektóre z komentarzy.





Zamknięto wejście na Śnieżkę

W poniedziałek w południe władze Karkonoskiego Parku Narodowego poinformowały o zamknięciu wejścia na Śnieżkę.



"W związku z zagrożeniem zerwania metalowego poszycia dachu, górnego dysku budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, w sytuacji utrzymującego się silnie wiejącego wiatru oraz zagrożenia wichurą w nadchodzących dniach, od poniedziałku, 17 lutego 2020 roku do odwołania, wejście na szczyt Śnieżki jest zamknięte" - napisano w komunikacie.



Jak podano, z uwagi na względy bezpieczeństwa turystów zamknięte zostały następujące trasy na Śnieżkę: szlak czerwony i czarny tzw. zakosy oraz szlak czerwony, biegnący Czarnym Grzbietem, na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem niebieskim (Drogą Jubileuszową) na szczyt Śnieżki.



"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb Karkonoskiego Parku Narodowego" - czytamy w komunikacie.