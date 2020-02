Turystka z walizką. Zadziwiający widok na szlaku w Karkonoszach

Media społecznościowe obiegło zdjęcie turystki, która przedzierała się przez zaśnieżony szlak w Karkonoszach... z walizką na kółkach.

Zdjęcie Niecodzienny widok na szlaku /facebook.com

Zrobione na szlaku w Karkonoszach zdjęcie opublikował publicysta i autor reportaży Przemysław Semczuk.

"Były szpilki na Giewoncie i myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy. A tu proszę. Pazurki, długie rzęsy, torebunia i waliza na holu..... 4 km od wyciągu do Strzechy" - napisał na Facebooku.

Wspomniana przez Semczuka Strzecha, to schronisko PTTK Strzecha Akademicka, znajdujące się przy jednym ze szlaków prowadzących z Karpacza na Śnieżkę. Położone jest 1258 m n.p.m.





Post Semczuka udostępniono na profilu Informacji Turystycznej Karpacza. Administratorzy profilu nie szczędzili złośliwości pod adresem turystki.



"Niesamowite zjawisko przenikania z komputerowej gry survivalowej bezpośrednio do realu zostało nareszcie opanowane!!! Ta dzielna istota przeniosła się wprost na realny szlak w Karkonoszach. Jak wiadomo gra survivalowa to podgatunek komputerowej gry akcji, którego rozgrywkę najczęściej cechuje otwarty świat, a zadaniem gracza jest przeżycie. Zgodnie z zasadami gracz rozpoczyna grę w nieprzyjaznym świecie i z minimalnymi zasobami pozwalającymi na przetrwanie" - czytamy.



"Dzień pierwszej takiej rozgrywki, w którym ta dziewczyna podjęła wyzwanie, by zmagać się z górskim szlakiem do Strzechy Akademickiej, a na nim ze śniegiem, lodem oraz wiatrem w porywach 100 km/h to historyczny 3 lutego 2020" - kpią dalej.



Internauci nie mieli dla turystki litości. "Faktycznie z torebką widziałem damulki w górach, ale walizki tylko na plażach", "Ściema, walizka pewnie na płozach", "A zawsze można zjechać z górki na walizce" - to tylko niektóre komentarze pod zdjęciem.