Polkowiccy policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Gaworzyce, który w Wigilię uszkodził siekierą m.in. samochody przejeżdżające drogą krajową nr 3. Podczas zatrzymania 22-latek był agresywny i zaatakował policjantów. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia.

Jak przekazał w sobotę PAP Krzysztof Zaporowski z biura prasowego dolnośląskiej policji, w wigilijny wieczór polkowiccy policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenia o mężczyźnie, który w okolicy Kłobuczyna biegał z siekierą i uderzał nią w przejeżdżające krajową drogą samochody. Na miejsce zdarzenia skierowano policyjne patrole. Tam funkcjonariusze namierzyli osobę podejrzewaną o uszkodzenie wymienionych w zgłoszeniu pojazdów.

"Podczas zatrzymania młody mężczyzna zachowywał się agresywnie i zaatakował policjantów siekierą, która wcześniej posłużyła mu do uszkodzenia cudzego mienia. Funkcjonariusze obezwładnili napastnika i doprowadzili go do policyjnej celi. Przeprowadzone badanie wykazało u 22-letniego mieszkańca gminy Gaworzyce blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie" - poinformował Zaporowski.

Według ustaleń policji sprawca nie tylko uszkodził trzy samochody, ale także np. elementy sąsiednich zabudowań oraz wiatę przystankową. Łączne straty związane z tymi uszkodzenia to około 7 tys. zł.

22-latek usłyszał siedem zarzutów popełnia przestępstwa uszkodzenia cudzego mienia oraz zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.