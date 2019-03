We wrocławskim zoo na świat przyszedł takin złoty

We wrocławskim zoo na świat przyszła samica takina złotego, gatunku narażonego na wyginięcie. Hodowla zachowawcza tych zwierząt prowadzona jest w 11 ogrodach zoologicznych, w tym w Tokio i San Diego.

Zdjęcie Mała samica takina złotego z matką /Mateusz Czmiel /RMF FM

Jak poinformowała w czwartek PAP rzeczniczka prasowa zoo Joanna Kij, wrocławskie stado hodowlane tworzą cztery młode osobniki. Takiny przyjechały tu w ramach wymiany hodowlanej na przełomie czerwca i lipca 2017 r. z trzech ogrodów zoologicznych - Libereca, Drezna i Berlina. Zamieszkały na specjalnie przygotowanym dla nich wybiegu w najstarszej części zoo.

Reklama

Takiny złote to endemity chińskich wyżyn w prowincji Shanxi, gdzie można je spotkać do wysokości 4 500 m n.p.m. Należą do największych przedstawicieli w grupie kóz i owiec. Osiągają do 2,2 m długości ciała przy 1,4 wysokości i masie ciała nawet 350 kg. Z wyglądu przypominają mieszankę kozy, antylopy i niedźwiedzia. Ich rogi są krótkie i osadzone bardzo blisko siebie. Dieta tych zwierząt składa się z trawy, liści i kwiatów oraz pędów bambusa. Najchętniej żerują o świcie i zmierzchu.

"Obserwujemy bardzo dobrą relację między nowo narodzoną samiczką, a jej matką. Matka jest troskliwa i kiedy pojawiamy się w pobliżu, dosłownie zasłania swoim ciałem małą" - mówiła opiekunka z wrocławskiego zoo Anna Rosiak. Kiedy osiągnie dojrzałość płciową, samica takina wyjedzie do innego ogrodu zoologicznego, by tam wzmocnić nowo powstające lub istniejące stado hodowlane.

Wymiana hodowlana odbywa się bezpłatnie pomiędzy ogrodami zoologicznymi pod nadzorem koordynatorów hodowli poszczególnych gatunków i w ramach EAZA (Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów). Jej celem jest utrzymanie w jak najlepszej kondycji i rozwój liczebności osobników gatunków zagrożonych wyginięciem w środowisku naturalnym, aby w przyszłości wzmocnić lub odbudować tam ich populację.

Jak podkreślił prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak, hodowla zamknięta, jaką prowadzą ogrody zoologiczne, to złożony proces, który wymaga ogromnych kompetencji w zakresie biologii, a także behawioru wszystkich zwierząt mieszkających w zoo. "Nasze podstawowe zadanie to stworzyć im jak najlepsze warunki życia by mogły żyć i rozmnażać się. Dlatego na co dzień współpracujemy z innymi ogrodami z całego świata i wymieniamy się wiedzą oraz doświadczeniem. My chętnie udzielamy informacji na temat hodowli dzioborożców palawańskich czy kanczyli filipińskich, zaś koledzy z Liberca o takinach" - mówił.

Na całym świecie prowadzanych jest około 900 projektów hodowli zachowawczych w ogrodach zoologicznych.