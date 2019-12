Były ksiądz Jacek M. usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych - poinformowała wrocławska prokuratura. Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia.

Zdjęcie Były ksiądz Jacek M. /Krzysztof Kaniewski/REPORTER /Reporter

Jacek M. został w piątek rano zatrzymany przez ABW na polecenie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto.



Prokurator postawił mężczyźnie zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych - powiedziała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk. Dodała, że wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny. M. grozi do 2 lat więzienia.

Reklama

Wcześniej rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że zatrzymanie M. ma związek z publikacją w dniu 9 listopada 2019 r. na portalu internetowym artykułu pt.: "Polska w cieniu żydostwa. O masowej zdradzie i dywersji wobec odradzającego się Państwa, czyli skrywana prawda na stulecie odzyskania niepodległości".

Jacek M. to organizator wrocławskich Marszów Niepodległości.