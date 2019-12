Wrocław: Kobieta stanęła w płomieniach

We wtorek wieczorem w rejonie ul. Parkowej we Wrocławiu kobieta stanęła w płomieniach. W ciężkim stanie trafiła do szpitala - podaje "Gazeta Wrocławska".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Adam Staśkiewicz /East News

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło, gdy około 30-letnia kobieta dolewała paliwa do piecyka olejowego. Zapaliła się po tym, jak oblała się cieczą.

Reklama

Z relacji świadków wynika, że cała stanęła w ogniu.



Poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Ma poparzone około 80 proc. ciała - podaje "Gazeta Wrocławska".



Dokładne okoliczności zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratora.