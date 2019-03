Wrocław: Krowa Myćka uciekła z kliniki. Spacerowała po ulicy

Mieszkańcy Wrocławia spotkali Myćkę - krowę uciekinierkę. Zwierzę wydostało się z terenu Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i spacerowało po ul. Bujwida.

Zdjęcie Screen, Facebook /

W Katedrze Chorób Wewnętrznych żyją dwie krowy, dzięki którym studenci uczą się osłuchiwać m.in. serce czy płuca.

Reklama

"Jedna z nich - Myćka. Jest krową niesforną i wykorzystuje każdą okazję do tego, aby wyjść na spacer. Krowa wychodziła zawsze na wewnętrzne podwórko i pierwszy raz zdarzyło się, że wydostała się na ulicę przez bramkę, której nie domknęli studenci" - mówi Joanna Cianciara rzeczniczka UP we Wrocławiu.

Myćka cała i zdrowa po kilku minutach wróciła do kliniki, a pracownicy uczelni zamontują dodatkowe bramki, aby sytuacja się nie powtórzyła.

Mateusz Czmiel